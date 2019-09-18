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Evin çatısına küçük uçak düştü: 7 ölü

Kolombiya’nın güneybatısında bir evin üzerine küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya 16.09.2019, 09:56 16.09.2019, 11:53

Kolombiya’nın güneybatısında bir evin üzerine küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kolombiya Özel Sivil Havacılık İdari Birimi (Aerocivil) tarafından yapılan açıklamada, Popayan kentinde bir evin üzerine küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

Aerocivil’den yapılan açıklamada, "Popayan- Lopez de Micay seferini yapan 2’si mürettebat 9 kişinin bulunduğu PA31 model uçak, Guillermo Leon Valencia Havaalanından kalkıştan çok kısa bir süre sonra Popayan şehrinin La Isla semtinde düştü” ifadeleri yer aldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu Pazar günü Popayan’da birkaç aileyi acı içinde bırakan uçak kazasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetkililer nedenleri belirlemek için çalışıyorlar. Hükümetimiz mağdurlara yardımdan etmekten sorumlu. Toplumla dayanışma içindeyiz“ dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#çatı #Uçak kazası #Kolombiya
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