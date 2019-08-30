Fiji’de kayıp aileden 5 kişi ölü bulundu, bebek hayatta kaldı
Fiji’de 24 Ağustos’tan beri haber alınamayan aileden 5 kişinin cesedi dağlık alanda bulunurken, ailenin en küçük üyesi olan 1 yaşındaki bebeğin ise hayatta kaldığı belirlendi.
Fiji’de 24 Ağustos’tan beri haber alınamayan aileden 5 kişinin cesedi dağlık alanda bulunurken, ailenin en küçük üyesi olan 1 yaşındaki bebeğin ise hayatta kaldığı belirlendi.
Fiji’nin Nausori bölgesinde 24 Ağustos’ta kaybolan aileden 5 kişinin cesedi dağlık alanda bulundu. 1 yaşındaki bebeğin ise yaşadığı belirlendi. Yoldan geçen 25 yaşındaki Kelera Toloi tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin Nirmal Kumar (63), eşi Usha Devi (54), kızları Nileshni Kajal (34), torunları Sana (11) ve Samara (8) olduğu kaydedildi.
Ailenin komşuları, ailenin 24 Ağustos’ta Nadi kentindeki evlerinden ayrıldığını ve geri dönmediklerini söyledi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, 5 kişinin ölümü ile bağlantısı olabileceğinden şüphelenilen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.(İHA)
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0