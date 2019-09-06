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Filipinler’de dang humması salgını
Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz ay “ulusal dang salgını” alarmının verildiği Filipinler’de 8 ayda 950’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dünya 06.09.2019, 11:35
Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz ay “ulusal dang salgını” alarmının verildiği Filipinler’de 8 ayda 950’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İnsanlara sivrisineklerden bulaşan dang humması virüsü, hafif ateşle kendini gösteriyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, kas ve eklem ağrıları bulunuyor. Su kaynaklarının yetersizliği, kirli sular, hijyenik olmayan yaşam koşulları sivrisineklerin yayılmasını arttırıyor. Uzmanlar, hastalığın yayılmasını önlemek için toplumun daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Filipinler, dang humması nedeniyle 6 Ağustos’ta acil durum ilan ederek "ulusal dang salgını" alarmı vermişti.(İHA)
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