Filipinler’de dang humması salgını

Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz ay “ulusal dang salgını” alarmının verildiği Filipinler’de 8 ayda 950’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Filipinler Sağlık Bakanlığından (DOH) alınan bilgilere göre sivrisineklerin taşıdığı bir virüsle yayılan dang humması nedeniyle 957 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ocak ayının başından 17 Ağustos’a kadar 229 bin 736 vakanın tespit edildiği aktarıldı. 5-9 yaş arasındaki çocuklarda görülen dang humması vaka sayısı ise 52 bin 207 olarak belirlendi. 2018 yılının aynı döneminde ise 110 bin 970 vakanın olduğu ve 582 ölümün kaydedildiği açıklandı.

İnsanlara sivrisineklerden bulaşan dang humması virüsü, hafif ateşle kendini gösteriyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, kas ve eklem ağrıları bulunuyor. Su kaynaklarının yetersizliği, kirli sular, hijyenik olmayan yaşam koşulları sivrisineklerin yayılmasını arttırıyor. Uzmanlar, hastalığın yayılmasını önlemek için toplumun daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Filipinler, dang humması nedeniyle 6 Ağustos’ta acil durum ilan ederek "ulusal dang salgını" alarmı vermişti.

(İHA)