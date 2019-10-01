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Finlandiya’da okul kampüsüne saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

Finlandiya’nın Kuopio şehrinde bir okul kampüsünde meydana gelen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Dünya 01.10.2019, 15:59 01.10.2019, 16:16
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Finlandiya’nın Kuopio şehrinde bir okul kampüsünde meydana gelen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Finlandiya’nın Kuopio şehrinde silah seslerinin duyulduğu bir okul kampüsünde 1 kişinin hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişinin yaralandığı açıklandı. Polisin ateş açtığı olayda bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi. Polis, ülkenin doğusundaki Kuopio şehrindeki Herman Alışveriş Merkezi içerinde bulunan meslek yüksekokulu içerisinde gerçekleştiğini belirtiliyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #Finlandiya
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