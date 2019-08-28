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Fırat Kalkanı bölgesine uydu düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirdiği bölgeye uydu düştü. Uydunun hangi ülkeye ait olduğu bilinmiyor.

Dünya 28.08.2019, 14:59
Fırat Kalkanı bölgesine uydu düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirdiği bölgeye uydu düştü. Uydunun hangi ülkeye ait olduğu bilinmiyor.

Cerablus’un altında bulunan Şır Nasır köyüne uydu düştü. Fırat Kalkanı Bölgesine düşen uydunun hangi ülkeye ait olduğu bilinmiyor. TSK’nın bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

(İHA)
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