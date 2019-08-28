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Fırat Kalkanı bölgesine uydu düştü
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirdiği bölgeye uydu düştü. Uydunun hangi ülkeye ait olduğu bilinmiyor.
Dünya 28.08.2019, 14:59
Cerablus’un altında bulunan Şır Nasır köyüne uydu düştü. Fırat Kalkanı Bölgesine düşen uydunun hangi ülkeye ait olduğu bilinmiyor. TSK’nın bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.(İHA)
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