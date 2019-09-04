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Flaş Haber: Eşini Isırarak Öldürdü
Endonezya'da yaşanan vahşet tüm Dünya'da yankı uyandırdı. Saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia ediliyor..
Kompas TV tarafından paylaşılan habere göre, Endonezya'da eşinin boynundan ısırdığı kadın hayata gözlerini yumdu. Saldırgan cani kocanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia ediliyor.
Kadının kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumduğu bilgisini ulaştıran yetkililer, olay sonrasında kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şahsın ise köy yakınlarında yer alan çalılık bölgede yakalandığının altını çizdiler.
Ailenin yakınları, saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde olmadığını; sürekli bir takım olaylar yaşandığını aktardılar.
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