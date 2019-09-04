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Flaş Haber: Eşini Isırarak Öldürdü

Endonezya'da yaşanan vahşet tüm Dünya'da yankı uyandırdı. Saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia ediliyor..

Dünya 04.09.2019, 10:29 Billdrt
Flaş Haber: Eşini Isırarak Öldürdü
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Kompas TV tarafından paylaşılan habere göre, Endonezya'da eşinin boynundan ısırdığı kadın hayata gözlerini yumdu. Saldırgan cani kocanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia ediliyor.

Sulawesi Adası'nda yer alan Kolaka bölge sınırları içindeki Tobua köyünde ikamet eden talihsiz kadın, kocasının boyundan ısırması sonucunda ağır yaralandı.

Kadının kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumduğu bilgisini ulaştıran yetkililer, olay sonrasında kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şahsın ise köy yakınlarında yer alan çalılık bölgede yakalandığının altını çizdiler.

Ailenin yakınları, saldırgan kocanın akli dengesinin yerinde olmadığını; sürekli bir takım olaylar yaşandığını aktardılar. 

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