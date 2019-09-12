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Fransa ‘Emeklilik Reformuna’ karşı greve gidiyor

Fransa’da hükümetin yapmayı planladığı “Emeklilik Reformuna” yarın toplu taşıma çalışanları tarafında ülke çapında grev düzenleyecek.

Dünya 12.09.2019, 21:45
Fransa ‘Emeklilik Reformuna’ karşı greve gidiyor
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Fransa’da hükümetin yapmayı planladığı “Emeklilik Reformuna” yarın toplu taşıma çalışanları tarafında ülke çapında grev düzenleyecek.

Fransız ulaşım sendikalarına üye çalışanlar hükümetin yapmaya hazırlandığı ‘Emeklilik Reformuna’ karşı yarın toplu iş bırakma grevi gerçekleştirilecek. Yapılacak büyük eylem kapsamında, ülke çapında toplu taşımada ciddi sıkıntılar yaşanması bekleniyor. Toplu taşıma çalışanlarının emeklilik reformuna karşı gerçekleştirecekleri grevin yanı sıra pazartesi günü de avukatlar, doktorlar, hemşireler ve pilotların greve gitmesi bekleniyor. Pazartesi günü gerçekleşecek grevlere paralel olarak başkent Paris’te reform karşıtı bir yürüyüş de düzenlenecek. Saat 13.00’da Opera Meydanı’nda başlayacak yürüyüşe farklı meslek grupların çok sayıda kişinin katılması ön görülüyor.

Fransız Barolar birliği yürüyüşe Fransa genelindeki tüm baroların katılım göstereceğini belirtirken Ulusal Pilotlar Sendikası’ndan da yürüyüşe destek verilerek, ‘emeklilik haklarının çalınmasına izin verilmeyeceği’ yönünde açıklama yapıldı.

Bununla birlikte, Serbest Doktorlar Birliği, hükümetin kendilerini dinlememesi ve emeklilik reformunda ısrar etmesi halinde “tamamen iş durdurmaya” hazır oldukları bildirdi.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)
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