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Fransa ‘Emeklilik Reformuna’ karşı greve gidiyor
Fransa’da hükümetin yapmayı planladığı “Emeklilik Reformuna” yarın toplu taşıma çalışanları tarafında ülke çapında grev düzenleyecek.
Dünya 12.09.2019, 21:45
Fransa’da hükümetin yapmayı planladığı “Emeklilik Reformuna” yarın toplu taşıma çalışanları tarafında ülke çapında grev düzenleyecek.
Fransız Barolar birliği yürüyüşe Fransa genelindeki tüm baroların katılım göstereceğini belirtirken Ulusal Pilotlar Sendikası’ndan da yürüyüşe destek verilerek, ‘emeklilik haklarının çalınmasına izin verilmeyeceği’ yönünde açıklama yapıldı.
Bununla birlikte, Serbest Doktorlar Birliği, hükümetin kendilerini dinlememesi ve emeklilik reformunda ısrar etmesi halinde “tamamen iş durdurmaya” hazır oldukları bildirdi.(Tansu Sarıtaylı/İHA)
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