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Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

Fransa’nın Lyon kentinde bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Dünya 31.08.2019, 19:54
Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

Fransa’nın Lyon kentinde bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı.

Lyon kentinin Laurent Bonnevay bölgesindeki bir metro istasyonu yakınlarında bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Yetkililer yaralılardan ikisinin durumun ağır olduğunu söylerken, 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

(İHA)
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