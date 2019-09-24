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Fransa’da demiryolu çalışanları grevde

Hükümetin emeklilik yasasında uygulamayı planladığı reforma karşı çıkan Fransız demiryolu çalışanları iş bıraktı. Çalışanların eylemi sonucu seferlerde aksaklık yaşandı.

Dünya 24.09.2019, 18:32
Fransa’da demiryolu çalışanları grevde
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Hükümetin emeklilik yasasında uygulamayı planladığı reforma karşı çıkan Fransız demiryolu çalışanları iş bıraktı. Çalışanların eylemi sonucu seferlerde aksaklık yaşandı.

Fransa’da demiryolu çalışanları, hükümetin uygulamayı düşündüğü yeni emeklilik reformunu uygulamaktan vazgeçmesi için grev yaptı. Demiryolu çalışanlarının üye oldukları Genel İş Sendikası CGT ile Güney Ray Sud Rail Sendikası’nın çağrısı üzerine iş bırakan çalışanlar, Paris’te hükümetin emeklilik reformunu protesto etti. Protestolar sonucu bazı şehirlerarası trenlerin ve şehir içi metro seferleri gerçekleştirilemedi. Grev yapılacağının önceden duyurulması ile vatandaşların seyahat için özel araçlarını kullanması ise trafiğin kilitlenmesine yol açtı.

Hükümetin emeklilik yasasında büyük değişiklik öngören reform çalışması, ülkede tüm çalışanları ayağa kaldırmış, geçtiğimiz hafta Perşembe günü de birçok serbest meslek sahibi, avukat, doktor, pilot gibi benzeri çalışanlar bir günlük grev yapıp memur-işçi ayrımını ortadan kaldırmayı, emeklilikte yıpranma payı gibi ayrıcalıkları azaltmayı ve emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çekmeyi öngören reforma tepki göstermişlerdi. Macron’un getirdiği ve Sarı Yelekliler hareketinin doğmasına da neden olan yeni çalışma yasası ile tüm çalışanların önemli hak kaybına uğradığını belirten sendikalar, emeklilik haklarından taviz vermemek için başta grev olmak üzere sık sık hükümetin emeklilik reformuna karşı protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıkladılar.

(İHA)
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