Fransa’da demiryolu çalışanları grevde
Hükümetin emeklilik yasasında uygulamayı planladığı reforma karşı çıkan Fransız demiryolu çalışanları iş bıraktı. Çalışanların eylemi sonucu seferlerde aksaklık yaşandı.
Hükümetin emeklilik yasasında uygulamayı planladığı reforma karşı çıkan Fransız demiryolu çalışanları iş bıraktı. Çalışanların eylemi sonucu seferlerde aksaklık yaşandı.
Hükümetin emeklilik yasasında büyük değişiklik öngören reform çalışması, ülkede tüm çalışanları ayağa kaldırmış, geçtiğimiz hafta Perşembe günü de birçok serbest meslek sahibi, avukat, doktor, pilot gibi benzeri çalışanlar bir günlük grev yapıp memur-işçi ayrımını ortadan kaldırmayı, emeklilikte yıpranma payı gibi ayrıcalıkları azaltmayı ve emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çekmeyi öngören reforma tepki göstermişlerdi. Macron’un getirdiği ve Sarı Yelekliler hareketinin doğmasına da neden olan yeni çalışma yasası ile tüm çalışanların önemli hak kaybına uğradığını belirten sendikalar, emeklilik haklarından taviz vermemek için başta grev olmak üzere sık sık hükümetin emeklilik reformuna karşı protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıkladılar.(İHA)
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