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Fransa’da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı

Fransa’nın Creteil kentinde hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Dünya 22.08.2019, 14:25 22.08.2019, 15:00
Fransa’da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı

Fransa’nın Creteil kentinde hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Fransa’nın başkenti Paris’in güney banliyösündeki Creteil kentinde, Henri Mondor Hastanesinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın büyük bir bölümünü saran yangında bir kadının hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Binanın üst katlarında çıkan yangın sırasında patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Yangın, en ez 100 itfaiye erinin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hastane #yangın #dünya #Fransa
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