Son Dakika
Fransa’da hastanede yangın: 1 ölü, 8 yaralı
Fransa’nın Creteil kentinde hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Dünya 22.08.2019, 14:25 22.08.2019, 15:00
Fransa’nın Creteil kentinde hastanede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Fransa’nın başkenti Paris’in güney banliyösündeki Creteil kentinde, Henri Mondor Hastanesinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın büyük bir bölümünü saran yangında bir kadının hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Binanın üst katlarında çıkan yangın sırasında patlama sesleri duyulduğu öğrenildi. Yangın, en ez 100 itfaiye erinin saatler süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Ağustos 2019
|İmsak
|04:27
|Güneş
|05:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0