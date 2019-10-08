Fransa’da korkutan yangın
Fransa’nın Lyon kentinde bir depoda çıkan yangına 90 itfaiye eri müdahale etti.
Dünya 08.10.2019, 12:31 08.10.2019, 12:35
Fransa’nın Lyon kentinde bir depoda çıkan yangına 90 itfaiye eri müdahale etti.
Fransa’nın Lyon kentindeki Villeurbanne bölgesinde sabah saatlerinde bir depoda yangın çıktı. Yangına 35 itfaiye aracı ile 90 itfaiye eri müdahale etti. Yaklaşık 3 bin metrekarelik depoda pillerin bulunduğu belirtilirken, yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangının itfaiye ekipleri tarafından saatler sonra kontrol altına alındığı öğrenildi. Bölgede yaşayanlar dumanın zararlı olup olmadığı yönünde endişelerini sosyal medyadan ifade ederken, yetkililer çevredekileri bölgeden uzak durmaya çağırdı.
Yangının nedeni araştırılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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