Fransa’dan ABD’nin Zarif’e yönelik yaptırımına tepki
Fransa Dışişleri Bakanlığı ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e yönelik yaptırım kararından endişe duyduklarını belirterek kararı desteklemediklerini açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’e yönelik yaptırım kararından endişe duyduklarını belirterek kararı desteklemediklerini açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ile ABD arasındaki krizin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine işaret edilerek,” Gerginliğin arttığı bu dönemde diplomatik kanalların açık kalması gerekir” ifadeleri yer aldı. ABD’nin İran Dışişleri Bakanı Zarif’e yönelik yaptırım kararını desteklemedikleri vurgulanan açıklamada, karardan endişe duyulduğu belirtilerek, “Fransa E3 ortağı Almanya ve İngiltere gibi, Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i yaptırım listesine alma kararını endişeyle not etti ve bu kararı desteklemiyor" denildi.
Yaptırım kararı sonrası Twitter’den bir mesaj paylaşan Cevad Zarif, “İran dışında mülküm ve çıkarım olmadığı için bu kararın ne benim ne de ailemin üzerinde bir etkisi var” demişti.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:40
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:53
|Akşam
|20:10
|Yatsı
|21:45
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0