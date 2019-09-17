Son Dakika
Fatih Terim’in Avrupa karnesi
Eylem yapan ailelerin sesi çığ gibi büyüyor
Anneler direniyor, destekler çığ gibi büyüyor
Galatasaray ile Club Brugge 3. randevuda
Borsa güne yatay başladı 17 Eylül 2019
Şüpheli toz paniği yaşanan posta dağıtım merkezi havadan görüntülendi
FETÖ'den gözaltına alınan askerlerden 138’i mahkemeye sevk edildi
Süper Lig’de son 11 sezonun en hırçın 4 haftası geride kaldı!
Bylock uygulaması kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankaralılar Derneği'nden geleneksel aşure ikramı

Fransa’dan Sudan’a 60 milyon Euro destek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sudan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında ülkesinin Sudan’a 60 milyon Euro yardımda bulunacağını açıkladı.

Dünya 17.09.2019, 10:48 17.09.2019, 11:10
Fransa’dan Sudan’a 60 milyon Euro destek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sudan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında ülkesinin Sudan’a 60 milyon Euro yardımda bulunacağını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan’ın başkenti Hartum’a geldi. Le Drian, ziyaret kapsamında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamdouk ve Dışişleri Bakanı Esma Mohamed Abdallah ile bir araya geldi. Fransız bakanı Le Drian, ülkesinin geçici hükümetin vizyonu doğrultusunda Sudan’daki barış çabalarını desteklediğini söyledi. Le Drian, ülkesinin Sudan’a 60 milyon Euro mali yardım sağlayacağını ve Sudan’ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için nüfuzunu kullanma sözü verdi. Le Drian’nın Sudan ziyareti, son 10 yılda bir Fransız dışişleri bakanı tarafından yapılan ilk ziyaret oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#destek #sudan #Fransa
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:24
Öğle 12:48
İkindi 16:18
Akşam 19:03
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@