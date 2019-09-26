Fransa’nın eski lideri Chirac hayatını kaybetti
Fransa’da 12 yıl Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Dünya 26.09.2019, 13:42
Fransa’da 12 yıl Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Fransa’nın önemli liderlerinden Jacques Chirac, 1995-2007 yılları arasında 12 yıl boyunca Fransa’da Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştü. Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla mücadele eden, Avrupa’da sağın önde gelen liderlerinden Chirac yargılanarak mahkum edilmiş, hastalığından dolayı hapis cezası almamıştı.(İHA)
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