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Fransa’nın eski lideri Chirac hayatını kaybetti

Fransa’da 12 yıl Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya 26.09.2019, 13:42
Fransa’nın eski lideri Chirac hayatını kaybetti
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Fransa’da 12 yıl Cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Son yıllarda hastalıklarla boğuşan, kameraların ve halkın önüne pek çıkmayan Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 87 yaşında hayatını kaybetti. Hayatının son dönemlerini Fransız kamuoyundan uzak kalarak geçiren Chirac’ın ailesi bu sabah hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa’nın önemli liderlerinden Jacques Chirac, 1995-2007 yılları arasında 12 yıl boyunca Fransa’da Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştü. Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla mücadele eden, Avrupa’da sağın önde gelen liderlerinden Chirac yargılanarak mahkum edilmiş, hastalığından dolayı hapis cezası almamıştı.

(İHA)
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