G7 Zirvesi’nde Trump- Sisi görüşmesi

Fransa’da düzenlenen 45’inci G7 Zirvesi’nin üçüncü gününde ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Mısır’la çok büyük bir ticaret anlaşması planladığını açıklayan ABD Başkanı, İran ile de yeni bir nükleer anlaşma imzalanması gerektiğini ve Çin’in ticaret savaşını bitirmek istediğini belirtti.

Bu yıl 45’incisi gerçekleştirilen G7 Zirvesi, Fransa’nın ev sahipliğinde üçüncü gününe başladı. Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisinin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede ABD Başkanı Donald Trump bugünkü ilk görüşmesini Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdi. Mısır Cumhurbaşkanı ile beraber basına demeç veren ABD başkanı, “Uzun zamandır arkadaşım olan Cumhurbaşkanı Sisi ile burada yan yana bulunmaktan çok mutluyum. Birbirimizi çok iyi anladık. Biliyorsunuz oldukça zorlu biri ama aynı zamanda iyi bir adam” dedi. Mısır Cumhurbaşkanı ile bugün ticaret, askeri meseleler ve dünyada olup biten olayları konuştuğunu belirten Donald Trump, açıklamasında Çin ve İran ile yaşanan krizlere yer verdi.

ÇİN, ABD İLE TİCARET SAVAŞINI BİTİRMEK İSTİYOR

Çin’in yeniden anlaşma masasına dönmek istediğini belirten Trump, "Biliyorsunuz Çin ile ilgili çok büyük gelişmeler oluyor. Muhtemelen anlaşma yapmak istediklerine dair son dakika haberlerini okumuşsunuzdur. Bir anlaşma imzalamak ve gelmek istiyorlar. Bu harika bir şey ve Devlet Başkanı Xi’nin harika bir lider olma sebeplerinden biri. Hayatın nasıl işlediğini anlıyor olmaları Çin’in harika bir devlet olmasının sebeplerinden biri. Anlaşmanın yapılacak doğru şey olduğunu anlıyorlar. Bu harekete çok saygı duyuyorum. Bu, dünya için çok olumlu bir gelişme” ifadelerini kullandı. Başkan Trump, Çin’le yapılacak müzakereler hakkında daha detaylı bir açıklamamanın ilerleyen süreçlerde geleceğini de açıklamalarına ekledi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşmesinden de notlar paylaşan ABD Başkanı Trump, “Japonya ile devasa ve harika bir ticaret anlaşması imzalıyoruz. Özellikle tarım alanında, çiftçileri ve hayvancıları içeren bir anlaşma” dedi. Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşmasını “Harika bir zamanda gelen muhteşem bir anlaşma” olarak değerlendirirken, Amerikalı çiftçilerin bir şeyler almak değil üretmek istediği vurgusunda bulundu.

Mısır ile de “Aynı Japonya ile dün yaptığımız gibi büyük ve kapsamlı bir ticaret anlaşması” yapmak istediğini belirten Donald Trump, basının bu konuda hiç bahsetmediğini ve sadece kötü şeyler hakkında yazmak istediğini öne sürdü.

“İRAN’LA ŞİMDİLİK GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM”

ABD Başkanı Trump, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in dün G7 Zirvesi için Biarritz’e gelmesi hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, İran ve ABD arasında devam eden gerginlik hakkında gelen soruları yanıtladı. ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İran Dışişleri Bakanı Zarif’i davet etmesine şaşırmadığını ve bu ziyarete saygı duyduğunu belirtmesine karşın, “İran ile şimdilik görüşmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

İran ile yeni bir nükleer anlaşmanın imzalanması gerektiğini belirten ABD Başkanı, “İran’ı yeniden zengin yapalım. Biz İran’ı yeniden zengin yapmak istiyoruz. Eğer gerçekten bunu istiyorlarsa bırakalım yapsınlar ya da istedikleri kadar fakirleşebilirler” ifadelerini kullandı. ABD’nin isteğinin çok basit olduğunu belirten Trump, “İstediğimiz gayet basit, nükleersiz olacak. Balistik füzeleri, zamanlamayı ve çok yakında bitecek olan nükleer anlaşmayı konuşacağız” ifadelerini kullandı. “Neler olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz mali yaptırımlar yaptığımız için İran çok fazla finansal stres yaşıyor” değerlendirmesinde bulunan Trump, yeni anlaşmanın bir an önce imzalanması gerektiğini belirtti.

(İHA)