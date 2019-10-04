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Gazze’de 1 Filistinli öldü, 40 kişi yaralandı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Dünya 04.10.2019, 20:38
Gazze’de 1 Filistinli öldü, 40 kişi yaralandı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada,İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı belirtilerek hayatını kaybeden Filistinlinin kimliği ’Alaa Nezar Aish Hamdan’ olarak kaydedildi. Öte yandan protestoya katılan yüzlerce kişinin de atılan biber gazından etkilendiği belirtildi.

(İHA)
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