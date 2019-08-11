Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Gazze’de Kurban Bayramı coşkusu

Filistin’in Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli bayramı namazı kıldı.

Dünya 11.08.2019, 11:02
Gazze’de Kurban Bayramı coşkusu

Filistin’in Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli bayramı namazı kıldı.

Gazze’de binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını eda etmek için Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin yapıldığı alanı doldurdu.

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi, Gazze’de de binlerce müslüman Kurban Bayramı namazı için bir araya geldi.

Gazze Şeridi’nde düzenlenen Kurban Bayramı namazını kılanlar arasında Direniş liderleri de vardı.

Kurban Bayramı hutbesinde Cihat Hareketi yöneticisi Halit Elbetş, ”İsrail’e karşı mücadelemizi sürdürmek ve ABD’nin “Yüz Yıllık Anlaşması” planını bozmak için duruşumuzu sağlam tutmalıyız” ifadelerini kullandı.

Elbetş, İsrail polisi ve Fanatik Yahudiler tarafından yapılan baskınların ABD Başkanı Donald Trump’in planladığı “Yüz Yıllık Anlaşması” planından bir parça olduğunu vurguladı.

Elbetş, Kudüs tehlikede olduğunu belirterek,” İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği nerede?“ diye sordu.

(Muhammed Rabah/İHA)
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 11 Ağustos 2019
İmsak 04:12
Güneş 05:49
Öğle 12:59
İkindi 16:49
Akşam 19:59
Yatsı 21:29
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@