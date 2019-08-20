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Gazze’deki Ezher Üniversitesinde arbede
Gazze’deki El Ezher Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Rektör Dr. Abdülhalik El Ferra’nın görev süresini uzatması üzerine protesto yapmak için kampüse girmeye çalışan öğrenciler ve personel ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
Dünya 20.08.2019, 17:56 20.08.2019, 18:02
Gazze’deki El Ezher Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Rektör Dr. Abdülhalik El Ferra’nın görev süresini uzatması üzerine protesto yapmak için kampüse girmeye çalışan öğrenciler ve personel ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
Üniversite Personel Konseyi, akşam üniversiteyi kapatmaya karar verdi ve tüm personeli kararı protesto etmeye çağırdı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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