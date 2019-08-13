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Güney Kıbrıs’ta çıkan yangın kontrol altına alınamıyor
Güney Kıbrıs’ta çıkan ve yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dünya 12.08.2019, 22:31
Güney Kıbrıs’ta çıkan ve yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Limasol’da çıkan yangın ile ilgili polis bir kişiyi gözaltına alırken, karanlığın basması ile birlikte karadan müdahalelere ara verildiği öğrenildi.(İHA)
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