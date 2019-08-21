Güney Kore, Çin ve Japonya’dan kritik görüşme
Güney Kore, Japonya ve Çin dışişleri bakanları, Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi. Üç bakan da bölgedeki refah için ‘üçlü işbirliği’ mesajı verdi.
Güney Kore, Japonya ve Çin dışişleri bakanları, Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi. Üç bakan da bölgedeki refah için ‘üçlü işbirliği’ mesajı verdi.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bugün Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi. Kore Yarımadası’nda barış süreci ve uluslararası serbest ticaret gibi bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, liderler ülkeleri arasında üçlü bir işbirliğinin gerekliliği konusunda mutabık kaldı.
Ülkeler arasındaki sorunlarını diyalog ve iş birliği yoluyla yapıcı şekilde ele alınmasının gerekliliğine değinen Çin Dışişleri Bakanı Wang ise, üç ülke arasındaki iş birliğinin küresel kalkınmaya katkıda bulunduğunu söyledi. Wang, ikili ilişkilerdeki sorunların üçlü iş birliğini etkilememesi temennisini dile getirdi.
Japonya Dışişleri Bakanı Kono ise ikili ilişkilerde karşılaşılan zorluklara atıfta bulunarak, "Buna rağmen üçlü iş birliğini sürdürmeliyiz" dedi. Kono, ayrıca Çin ile Güney Kore’yi Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların tam uygulanması için işbirliğine çağırdı.
Üç ülkenin, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek bir üçlü zirve için birlikte çalışma ve bölgesel serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırma konusunda anlaştığı öğrenildi.(Burak Ersoy/İHA)
|İmsak
|04:26
|Güneş
|05:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0