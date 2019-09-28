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Güney Kore’de kargo gemisinde yangın
Güney Kore’nin Ulsan şehrindeki Port of Ulsan limanında bulunan bir kargo gemisinde meydana gelen patlamada 9 denizci yaralandı.
Dünya 28.09.2019, 11:40 28.09.2019, 11:59
Güney Kore’nin Ulsan şehrindeki Port of Ulsan limanında bulunan bir kargo gemisinde meydana gelen patlamada 9 denizci yaralandı.
Güney Kore’nin Ulsan şehrindeki Port of Ulsan limanında bulunan kargo gemisinde meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Olayda 1’i ağır olmak üzere 9 denizcinin yaralandığı belirtiliyor. Petrol taşınması için kullanılan 25 bin 881 tonluk gemide limandayken bir patlama yaşandığı belirtildi. Yetkililer, gemide bulunan yabancı uyruklu toplam 25 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Yangının, 21 mürettebatı bulunan başka bir gemiye de sıçradığı belirtilirken herkesin gemiden kurtarıldığı aktarıldı.
Yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının nedeni araştırılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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