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Güney Kore’yi Mitag tayfunu vurdu: 6 ölü, 4 yaralı

Güney Kore’yi etkisi altına alan Mitag tayfununda 6 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 03.10.2019, 11:19 03.10.2019, 11:36
Güney Kore’yi Mitag tayfunu vurdu: 6 ölü, 4 yaralı
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Güney Kore’yi etkisi altına alan Mitag tayfununda 6 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore’yi Mitag tayfunu vurdu. Bu yıl ülkede etkili olan 18. tayfun olan Mitag, ülkenin güney bölgelerinde şiddetli yağışlara yol açtı. Yağışların sel felaketine ve toprak kaymasına yol açtığı ve birkaç binanın yıkıldığı belirtildi. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Bakanlık, 100’den fazla evin sular altında kaldığını, ülkenin güney bölgelerinde bin 500’den fazla kişinin ise evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Kore Elektrik Enerjisi Şirketi tarafından yapılan açıklamada ise 44 binden fazla evin elektriksiz kaldığı, yüzde 83’üne elektriğin yeniden sağlandığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #Mitag tayfunu #Güney Kore
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