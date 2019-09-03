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Gürcistan’da Başbakan Adayı Gakharia karşıtı protesto
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze’nin istifa etmesi sonrası yerine İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın iktidar tarafından aday gösterilmesi protesto edildi.
Dünya 03.09.2019, 19:32
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze’nin istifa etmesi sonrası yerine İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın iktidar tarafından aday gösterilmesi protesto edildi.
Gakharia’ya bir tepki de parlamentoda gerçekleşen sonbahar oturumda ‘Avrupalı Gürcistan’ partisinden geldi. Muhalefet partisi üyesi Elena Khoshtaria ıslak çalarak oturumun başlamasına engel olmaya çalıştı.
Dün istifasını açıklayan Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze’nin yerine mevcut iktidar “Gürcü Hayali” partisi tarafından İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia aday gösterilmişti.(İlkin Hüseynov/İHA)
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