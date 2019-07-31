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Hacı Adayları Kutsal Topraklarda

Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine gelen binlerce hacı adayı Kabe’yi tavaf etti.

Dünya 31.07.2019, 10:18 31.07.2019, 11:01
Hacı Adayları Kutsal Topraklarda

Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine gelen binlerce hacı adayı Kabe’yi tavaf etti.

Hac ibadeti için dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan’ın Mekke şehrine gelen Müslümanlar, tavaf heyecanı yaşadı. Binlerce Müslüman Kabe’yi tavaf ettikten sonra, Merve ile Safa tepeleri arasında gidip gelme şeklinde tamamlanan say ibadetini yerine getirerek ihramdan çıktı. Hacı adayları günlerini dua ve ibadetle geçiriyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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