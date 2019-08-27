Son Dakika
‘Kıran Operasyonu’nda 19 kilo eroin ve patlayıcı kalıbı ele geçirildi
TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu
Şemdinli’de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
Bakan Soylu’dan Kayyum Belediyesinden hediye aldığı iddialarına sert yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu Şile’de muhtarlarla bir araya geldi
Bakan Soylu: "Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü"
Serbest piyasada altın fiyatları- 27 Ağustos 2019
Eski eş dehşeti ; Yer İstanbul
Günün özeti - 27 Ağustos 2019
Hafter’in komutanından itiraf: “Hafter’in yanında BAE vardı”

Hafter’in komutanından itiraf: “Hafter’in yanında BAE vardı”

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait uçakların, Libya’da gerçekleştirilen saldırılara katıldığı ortaya çıktı.

Dünya 27.08.2019, 17:28 27.08.2019, 17:40
Hafter’in komutanından itiraf: “Hafter’in yanında BAE vardı”
banner63

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait uçakların, Libya’da gerçekleştirilen saldırılara katıldığı ortaya çıktı.

Libya’da Halife Hafter’e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, dün Giryan kentine başlattığı saldırı sonrası Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından tutuklanmıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Buharara’nın itirafları yer aldı. Görüntülerde Buharara’nın, kendisine sorulan “Hafter’in yanında kim yer aldı?” sorusuna “Birleşik Arap Emirlikleri vardı" dediği anlaşılıyor.

Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir SİHA’nın Trablus’un güneyinde düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

General Halife Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#saldırı #libya #bae #hafter #Birleşik Arap Emirlikler
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@