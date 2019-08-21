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Hakimleri itibarsızlaştırmak için hackerla işbirliği yapmış
Polonya Adalet Bakanlığında görevli bir hakimin, hükümetin yargıda yapmaya çalıştığı değişiklikleri eleştiren hakimleri itibarsızlaştırması için bir hacker ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.
Dünya 21.08.2019, 15:31
Polonya Adalet Bakanlığında görevli bir hakimin, hükümetin yargıda yapmaya çalıştığı değişiklikleri eleştiren hakimleri itibarsızlaştırması için bir hacker ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.
Skandal, ülkede hukuk ve siyaset çevrelerinde şok etkisi yaptı. Muhalefetin hakim Jakub Iwaniec’in Adalet Bakanı Yardımcısı Lukasz Piebiak’ın sağ kolu olduğunu, onun bilgisi ve onayı olmaksızın böylesi bir kampanyaya kalkışamayacağı açıklamasının ardından Piebiak görevinden istifa etti. Bakan Yardımcısı Piebiak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, internet portalı Onet’i dava edeceğini açıkladı. Söz konusu hakimin bakanlıktaki görevine ise Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro tarafından görev süresi kısaltılmak suretiyle son verildi.(Ebru Orhan/İHA)
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