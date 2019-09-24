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Halep’te patlamada ölenlerin sayısı 5’e yükseldi
Suriye’nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Dünya 24.09.2019, 16:21 24.09.2019, 16:36
Suriye’nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Halep’in kuzeyinde bulunan Cindires’te bomba yüklü bir araç infilak etti. Olayda ölenlerin sayısı 5’e, yaralıların sayısı ise 12’ye yükseldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürdü. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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