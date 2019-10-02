Hamaney: "ABD’nin maksimum baskı politikası başarısız oldu"
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin İran’a uyguladığı maksimum baskı politikasında başarısız olduğunu söyleyerek, nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almaya devam edeceklerini belirtti.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin İran’a uyguladığı maksimum baskı politikasında başarısız olduğunu söyleyerek, nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almaya devam edeceklerini belirtti.
İran Devrim Muhafızları komutanları ile bir araya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ABD’nin uyguladığı baskı politikası ile İran’ın yumuşayacağını düşündüklerini belirterek, "Avrupalı dostlarını arabulucu olarak kullandılar ve hatta İran ile görüşmek için yalvardılar fakat sonuçta başarısız oldular" ifadelerini kullandı.
Nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınmasına ilişkin konuşan Ayetullah Hamaney, konunun İran Atom ve Enerji Kurumu’nun sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Hükümetin açıkladığı gibi nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınması kesin bir sonuca varana kadar ciddiyetle devam etmelidir" şeklinde konuştu.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
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