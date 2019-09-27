Hastane Masraflarını Ödeyemedi, Testereyle Kendini Ameliyat Etti!

Zheng Yanliang - Ampütasyon

Çin'de yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan şahıs bundan 17 yıl önce sağ bacağında yaşanan rahatsızlıktan dolayı hastaneye gitmiş fakat parası olmadığı için ameliyat olamamış. Tüm bu masrafları karşılayamayan şahsın bacağı yavaş yavaş kararmaya başlamış ve kangren olmuş.

Aynı zamanda bacak içerisinde çokça kurtçuk yaşamaya başlamış. Umutsuz bir şekilde hastaneden evine gelen şahıs çok büyük bir acı yaşamış ve bu acıya dayanamayarak bir testere ile bıçakla bu acıyı sonlandırmak için harekete geçmiş.

İnes Ramirez Perez - Sezaryen.

Yanliang tam 20 dakika boyunca uğraştıktan hemen sonra bacağını kesebilmişti. Genç adam, çok yüksek acı hissettiği bu süreçle mücadele etmek adına sadece çubuğa sarılan bir havluya sarılmış. Zheng'in hikayesi sonrasında basına yansıdı ve insanlar bacağının iyileşmesi için büyük bir bağış topladılar.

2000 yılı Mart ayı içerisinde, İnes Ramirez Perez isimli şahsın Meksika'da yer alan evinde doğum sancısı geldi. Suyunun gelmesinin ardından doğum yapmaya çok az kaldığını fark eden kadın, çocuklardan birini kendisine bıçak getirmesi için hemen mutfağa gönderdi. 15 cm uzunluğu bulunan bıçağı eline alan kadın, daha az acı hissetmek adına 3 küçük bardak likör içti.

Bıçakla karnında tam 18 santimetre genişliği bulunan bir delik açan kadın, ilk olarak iç organlarını kenara çekti ve bebeğini tutarak dışarı çıkarttı. Sonrasında da göbek bağını kesen Perez, iç organlarını tekrar karnına koydu ve yarayı dikmek için birini bulması için oğlunu gönderdi.

Gelen kişi iğne ve iplikle açık yarayı dikti. Ardından İnes'i bir saat uzaklıkta yer alan kliniğe götürdü. Klinikte ilk müdahalesi yapılan İnes hastaneye sevk edildi ve 5 gün tedavi oldu. Ardından bebeğiyle birlikte tekrardan evine döndü.