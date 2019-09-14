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Hatalı Park Yapan Sürücüyü Pişman Ettiler!
Bir süpermarkette otoparka hatalı park yapan sürücüyü yaptığı bu hareketle pişman ettiler.
Süpermarkette hatalı park yapan bir sürücü döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bir süpermarkette çalışan şahıs, "geri zekalı" olarak tanımladığı otomobil sürücüsünün arabasının etrafını tamamıyla süpermarket arabalarıyla çevirdi.
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