Hatalı Park Yapan Sürücüyü Pişman Ettiler!

Süpermarkette hatalı park yapan bir sürücü döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bir süpermarkette çalışan şahıs, "geri zekalı" olarak tanımladığı otomobil sürücüsünün arabasının etrafını tamamıyla süpermarket arabalarıyla çevirdi.

Yüzlerce alışveriş arabası tarafından etrafı doldurulan otomobilin fotoğrafını ise Arnold Angelini paylaştı. Angelini, Pazar günü akşam saatlerinde 23.00 civarında sinemadan çıktığı esnada aracın bu halde olduğunu gördüğünü belirtti.