Hayaller ülkesi ABD o kadar da güvenli değil

Gun Violence Archive isimli kuruluş, ABD’de son 7 yılda 2 bin 178 katliam gibi toplu saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. Rakamlar, binlerce kişinin ‘hayaller ülkesi’ olarak tanımladı ABD’nin sanıldığı kadar da güvenli bir ülke olmadığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz hafta sonu Teksas ve Ohio Eyaletleri’nde toplam 31 kişi hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı 2 ayrı silahlı saldırının ardından ABD’de, aşırı silahlanma ve güvenlik tartışmaları yeniden alevlendi. Kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Gun Violence Archive (GVA), 2012 yılında ABD’nin Connecticut eyaletinin Newtown kentinde bulunan Sandy Hook İlkokulu saldırısının ardından günümüze kadar ülke çapında gerçekleştirilen toplu saldırıları kayıt altına almaya başlamıştı. GVA verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde Sandy Hook Saldırısı’nın ardından Ağustos 2019’a kadar geçen sürede toplam 2 bin 178 toplu saldırı gerçekleştirildi. 2013-2019 yılları arasında ABD’de gerçekleştirilen saldırılarda, toplam 2 bin 458 kişi hayatını kaybederken 9 bin 119 kişi de yaralandı.

SON 5 YILDA SALDIRISIZ GEÇEN HAFTA YOK

Gun Violence Archive arşiv verileri, ABD’de son 5 yılda toplu saldırı gerçekleştirilmeyen tek bir hafta dahi olmadığını ortaya koydu. Ülkede tek bir saldırı dahi gerçekleşmeden geçen son hafta, 5 yıl 7 ay önceki 5 Ocak 2014 haftası olarak kaydedilmişti.

ABD’de, 382 olayla en çok toplu saldırının kaydedildiği yıl 2016 olurken, bu tip saldırılarda 437 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2017 yılı ise en fazla ölüm yaşanan yıl olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının henüz ikinci yarısının başı sayılan Ağustos ayına kadar ülkede toplam 255 toplu saldırı gerçekleştirildi. Uzmanlar, şimdiye kadar 273 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 67 kişinin de yaralandığı saldırıların gerçekleştirildiği 2019’da saldırılarının yıl sonuna kadar devam etmesi halinde bu yılki rakamların 2016 ve 2017’nin rekor rakamlarını geçebileceğini öngörüyor.

ABD’de son 7 yılda kaydedilen en ciddi saldırılardan biri, 1 Ekim 2017’de Las Vegas’taki bir müzik festivalinde 22 bin kişiye ateş açan Stephen Paddock tarafından gerçekleştirilmişti. Paddock’un gerçekleştirdiği saldırıda 58 kişi hayatını kaybetmiş 500’den fazla kişi ise yaralanmıştı. ABD’nin Florida eyaletinin Orlando kentinde, 12 Haziran 2016’da Ömer Sıddık Metin isimli DEAŞ militanının bir gece kulübünde düzenlediği saldırıda 50 kişi hayatını kaybederken 53 kişi de yaralanmıştı. Connecticut eyaletinin Newtown kentinde bulunan Sandy Hook İlkokuluna 20 yaşındaki Adam Lanza isimli saldırgan tarafından 14 Aralık 2012’de düzenlenen silahlı saldırı ülkede bir çeşit kırılma noktası olmuştu. Yaşları 5 ile 10 arasında değişen 20 çocuk ve 6 yetişkinin hayatını kaybettiği saldırının ardından saldırgan Lanza, intihar etmişti. Sandy Hook Saldırısı’nın ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama gözyaşlarını tutamamıştı ve Beyaz Saray önünde günlerce anma töreni düzenlenmişti.

Ülkede toplam 16 saldırı gerçekleştirilen 2012 yılından sonra hükümetin bu tip olayları engellemek için yeni yaptırımlar geliştireceği açıklamalarına karşın yaşanan saldırı sayısında ani bir artış gözlemlendi.

ABD, SİLAHLI ÖLÜMLERDE GELİŞMİŞ ÜLKELER ARASINDA BİRİNCİ

Amerika Birleşik Devletleri, silahlı ölümler söz konusu olduğunda gelişmiş ülkeler arasında ilk sıraya bulunuyor. Silah alımı konusundaki etkisiz kanunlar, ülke çapında silahlanma oranlarının yüksek olmasına neden olurken silahlı şiddet eylemi gerçekleşme olasılığını da arttırıyor. Yapılan çalışmalar silah yasalarının daha katı hale getirilmesi ile silahlı ölümlerde sayının daha az olduğunu gösteriyor. Ancak ABD, gelişmiş ülkeler arasında en zayıf silah yasalarına sahip.

Toplu saldırılar her ne kadar dikkat çekici olsa da, ABD’de yaşanan silahlı ölümlerin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. ABD’de toplam 39 bin kişinin silahlı yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybettiği 2016 yılında, 14 bin cinayet ve 23 bin intihar vakasına karşılık ölenlerden yalnızca 451 kişi toplu saldırı kurbanı olmuştu. Bu ise yüzde 2 gibi bir orana tekabül ediyor.

(İHA)