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Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan ile yaşanan Keşmir problemi hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Dünya 19.08.2019, 21:24
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan ile yaşanan Keşmir problemi hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Başbakan Modi, Osaka’da Trump ile yaptığı görüşmeye hatırlatarak, Hindistan Ticaret Bakanı ve ABD’li Ticaret Temsilcisinin, ikili ticaret fırsatlarını görüşmek üzere erken bir tarihte buluşmalarını umduğunu söyledi.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan hükumetini Cemmu ve Keşmir’i bölgesini ikiye bölerek özerkliğini kaldırmasını Nazi Almanyası’nın faşist, ırkçı rejimine benzetmişti.(Abid Mazhar/İHA)
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