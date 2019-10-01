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Hindistan'da sel ve kazalar nedeniyle ölenlerin sayısı 140'a yükseldi

Aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalar nedeniyle geçen haftadan bu yana ölenlerin sayısı Uttar Pradeş eyaletinde 111'e, Bihar eyaletinde 29'a çıktı.

Dünya 01.10.2019, 10:33 01.10.2019, 11:39
Hindistan'da sel ve kazalar nedeniyle ölenlerin sayısı 140'a yükseldi

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a yükseldi.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, yetkililer, son bir haftada etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının Uttar Pradeş'te 111'e, Bihar'da ise 29'a yükseldiğini belirtti.

Doğal Afetle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada Bihar eyaletinin yağışlardan ciddi düzeyde etkilenen Patna şehrinden en az 4 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerle ülkedeki durumu görüştüğünü, afetle mücadele birimlerinin yerel yönetimlerle ortaklaşa çalıştığını ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylüldeki muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te şu ana kadar 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#hindistan #şiddetli yağışlar #Uttar Pradeş #dünya #Bihar
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