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Hindistan’da 2 eyaletteki sel ve heyelanlarda 40 kişi öldü

Hindistan’ın kuzeyinde son birkaç gündür yağan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 40’tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya 20.08.2019, 11:57
Hindistan’da 2 eyaletteki sel ve heyelanlarda 40 kişi öldü

Hindistan’ın kuzeyinde son birkaç gündür yağan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 40’tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın kuzey eyaletleri Himachal Pradesh ve Uttarakhand eyaletlerinde son birkaç gündür aralıksız yağan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve heyelanlarda 40’tan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan medyasında çıkan haberlere göre, Himachal Pradesh’te 24 kişinin, Uttarakhand’da ise 17 kişinin öldüğü, 20’nin üzerinde kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Sele neden olduğu bölgede rezervuarlar taştı, yollar sel ve heyelanlar nedeniyle kapandı ve yüzlerce insan bölgede mahsur kaldı.

Yeni Delhi, Haryana, Pencap ve Uttar Pradesh’te sürekli sel uyarıları yapıldı. Yamuna Nehri de dahil bazı nehirler tehlikeli seviyelere yükseldi. Yeni Delhi hükümeti alçak bölgelerde yaşayan insanlardan güvenli bölgelere geçmelerini istedi.

Sel ve heyelanlardan etkilenen bölgelerdeki insanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken mahsur kalan insanlar güvenli bölgelere aktarılıyor.

Hindistan Meteoroloji bölümü, ülkenin kuzey, orta ve doğu bölgelerinde yağışın devam edeceği konusunda vatandaşları uyardı.

Hindistan’ın çoğu kesimi Ağustos ayında şiddetli yağışlara maruz kaldı. Ülkenin ilk kez yoğun yağış alan orta ve batı bölgesindeki Kerala, Karnataka, Gujarat ve Maharashtra’da 260 kişiden fazla insan hayatını kaybetti.

(İHA)
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