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Hindistan’da 3 günlük sel bilançosu: 73 ölü

Hindistan’ın Bihar eyaletini vuran selde Eylül ayının son 3 gününde 73 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya 03.10.2019, 12:04 03.10.2019, 12:12
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Hindistan’ın Bihar eyaletini vuran selde Eylül ayının son 3 gününde 73 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan’ı muson yağışları vurdu. Eylül ayının son 3 gününde şiddetini arttıran yağışlar sonucu sel altında kalan Bihar eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 73’e yükseldiği açıklandı. Selde telef olan hayvanların sağlık sorunlarının artmasına neden olduğu, bölgede temizlik çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

Selden etkilenen 10 bin kişinin kurtarıldığı eyaleti normale döndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Bihar Afet Yönetimi yetkilisi Pratyaya Amrit, “Bihar’ın başkenti Patna’yı da içine alan sel felaketinde yardım masaları oluşturuldu. Selle mücadelemiz sürüyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Hindistan’da şiddetli muson mevsimi nedeniyle Haziran ayından bu yana bin 600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Hindistanlı yetkililer, muson yağışlarından en fazla Uttar Pradeş ve Bihar eyaletinin etkilendiğini ifade etmiş, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Bihar eyaletinin Patna kentinde yaşayanlar, sular altında kaldıklarını ifade etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#bihar eyaleti #sel bilançosu #dünya #hindistan
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