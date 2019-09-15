Son Dakika
Günün özeti - 15 Eylül 2019
“Siyah altın“a turist ilgisi
MHP’den şehit ailelerine ziyaret
Dünya Ralli Şampiyonası - Kupa töreni - MUĞLA
Çerkeş’teki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Sümeyye Boyacı: "İstiklal Marşımızı dinleteceğim"
Suriye zirvesi yarın
Atık yönetimi konusunda uzlaşma sağlandı
Kenevir tarlasına drone ile polis baskını
Samandağ’da hortum

Hindistan’da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp

Hindistan’ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Dünya 15.09.2019, 18:20
Hindistan’da gezi teknesi alabora oldu: 12 ölü, 35 kayıp
banner63

Hindistan’ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde gezi teknesinin alabora olması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinin İçişleri Bakanı M. Sucharita, 50 Hindistan vatandaşının ve 11 mürettebatın bulunduğu bir gezi teknesinin Godavari Nehri’nde alabora olduğunu açıkladı. Sucharita, can yeleği giyen 14 kişinin balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldığını, en az 12 kişinin öldüğünü, 35 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Nehirde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Eylül 2019
İmsak 04:57
Güneş 06:22
Öğle 12:49
İkindi 16:20
Akşam 19:06
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Sivasspor 4 5
9. Trabzonspor 3 5
10. Antalyaspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Beşiktaş 4 4
13. Başakşehir 4 4
14. Konyaspor 3 3
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Balıkesirspor 4 6
8. Adana Demirspor 3 5
9. İstanbulspor 4 5
10. Altınordu 4 4
11. Adanaspor 3 4
12. Akhisar Bld.Spor 3 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 3 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 4 7
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Villarreal 4 5
10. Osasuna 3 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 3 4
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Celta de Vigo 4 4
16. Espanyol 4 4
17. Real Betis 3 3
18. Getafe 3 2
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@