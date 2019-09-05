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Hindistan’da havai fişek patlaması: En az 15 ölü

Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 05.09.2019, 14:26 05.09.2019, 14:54
Hindistan’da havai fişek patlaması: En az 15 ölü
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Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Pencap eyaletine bağlı Batala kentinde havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, çevrede bulunan binaların ise patlamanın etkisiyle çöktüğü öğrenildi. Olay yerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #Havai fişek patlaması #hindistan
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