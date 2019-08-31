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Hindistan’da kimya fabrikasında patlama: 12 ölü, 58 yaralı

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Dünya 31.08.2019, 18:06
Hindistan’da kimya fabrikasında patlama: 12 ölü, 58 yaralı
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Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde Dhule bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Yaşana patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu fabrikada çalışan 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 58 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polis yaptığı açıklamada, ölü ve yaralı sayısını doğrularken patlamanın yaşandığı anda fabrikada en az 100 kişinin bulunduğunu belirtti.

Görgü tanıkları ise patlamanın çevredeki evlerde çok şiddetli şekilde hissedildiğini söyleyerek, patlama sonrası bölgenin dumanlarla kaplandığını aktardı.

(Muhammed Rabah/İHA)
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