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Hindistan’da kimya fabrikasında patlama: 12 ölü, 58 yaralı
Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.
Dünya 31.08.2019, 18:06
Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları ise patlamanın çevredeki evlerde çok şiddetli şekilde hissedildiğini söyleyerek, patlama sonrası bölgenin dumanlarla kaplandığını aktardı.(Muhammed Rabah/İHA)
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