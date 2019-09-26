Hindistan’da sel felaketi: 11 ölü
Hindistan’da meydana gelen sel felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Dünya 26.09.2019, 13:30
Hindistan’da meydana gelen sel felaketinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 500 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis yaptığı açıklamada, selden etkilenen ailelere her türlü yardımı sağlamak için devletin afet yönetimi birimlerine talimat verdiğini belirterek ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Arama kurtarma ekiplerinin selden etkilenen Pune ve Baramati bölgelerine sevk edildiği, Pune bölgesinde okullar tatil edildi.(İHA)
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