Hindistan’da şiddetli yağmur
Hindistan’ın finans başkenti Mumbai’de şiddetli yağmur nedeniyle tren seferleri durdu, şehirdeki yüzlerce insan şehirde mahsur kaldı.
Hindistan’ın finans başkenti Mumbai’de şiddetli yağmur nedeniyle tren seferleri durdu, şehirdeki yüzlerce insan şehirde mahsur kaldı.
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai’de ve yakındaki kasabalarda 2 gün süren şiddetli yağmurun ardından dolan barajlardaki suların tahliye edilmesi sonucu her yer sular altında kaldı. Demir yollarının da sular altında kalmasıyla tren seferleri iptal edilirken yüzlerce kişi şehirde mahsur kaldı. Maharashtra başbakanının ofisi tarafından atılan tweette, Mumbai’de ve yakın bölgelerdeki okulların şiddetli yağmurların devam edeceği uyarısıyla tatil edildiği bildirildi.
Sel suyunun barajdan tahliye edilmesinden sonra Godavari Nehri’nin geçtiği Nashik kasabasında kıyıdaki yüzlerce ev ve birkaç Hindu tapınağı sular altında kaldı.
(İHA)
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