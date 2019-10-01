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Hindistan’da son 25 yılın en şiddetli muson mevsimi
Hindistan’da şiddetli muson mevsimi nedeniyle Haziran ayından bu yana bin 600’den fazla kişi hayatını kaybetti.
Dünya 01.10.2019, 15:34
Hindistan’da şiddetli muson mevsimi nedeniyle Haziran ayından bu yana bin 600’den fazla kişi hayatını kaybetti.
Hindistanlı yetkililer, muson yağışlarından en fazla Uttar Pradeş ve Bihar eyaletinin etkilendiğini ifade ederek Cuma gününden bu yanda 144 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Bihar eyaletinin Patna kentinde yaşayanlar, sular altında kaldıklarını söyledi. Arama kurtarma ekipleri, bugün yürüttükleri çalışmalar kapsamında eyaletin siyasi lideri Sushil Modi’yi Patna’daki evinden kurtardı.
Ülkenin nüfus bakımından en kalabalık eyaletlerinden Uttar Pradeş’te şiddetli muson yağışları sonucunda 800 ev hasar alırken tarım alanları da sular altında kaldı.(İHA)
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