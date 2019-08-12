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Hindistan’daki sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 132’ye yükseldi
Hindistan’da meydana gelen şiddetli yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ölü sayısının 132’ye yükseldiği belirtildi.
Dünya 11.08.2019, 17:37
Hindistan’ın Karnataka, Gucarat, Kerala ve Maharaştra eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son beş günde 132 kişi hayatını kaybetti. Bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken birçok yol trafiğe kapatıldı. Kerala’da en az 57, Gucarat’ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka’da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor. Eyaletin en işlek hava trafiği merkezi olan Cochin Uluslararası Havalimanı kapatıldı. Kerala’da en az 57, Gucarat’ta en az 22, Maharaştra ve Karnataka’da en az 27 kişinin öldüğü belirtiliyor.(İHA)
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