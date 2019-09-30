Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Kadın AVM'nin Ortasında Kıyafetlerini Çıkardı!

Hırsızlıkla suçlanan bir kadın, güvenlik görevlisinin üstünü arama noktasında ısrarı üzerine AVM'nin ortasında kıyafetlerini çıkardı ve bağırarak hiçbir şey çalmadığını söyledi.

Görevli İkna Olmadı

Meksika'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen söz konusu olay güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Bir kadın, alışveriş merkezinden çıkacakken yanına bir güvenlik görevlisi geldi. Güvenlik görevlisinin kadına hırsızlık yaptığını söylemesiyle birlikte kadın hiçbir şey çalmadığını iddia etti fakat görevli ikna olmadı.

Güvenlik görevlisi bunun üzerine kadını aramak isteyince AVM'nin ortasında mini eteğini çıkaran kadın "ben hiçbir şey çalmadım" dyerek bağırdı. Olay üzerine görevli, kadından elbisesinin üstünü de çıkarmasını istedi. Üzerini de çıkarak kadın, kıyafetsiz bir şekilde AVM'den koşarak uzaklaştı.

Yerel kaynaklar, kadının ilişkilendirildiği hırsızlık suçlamasıyla ilgili olarak herhangi bir gözaltı kararı olup olmadığını ya da güvenlik görevlisinden şikayetçi olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade ettiler.