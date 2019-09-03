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Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Hizbullah, İsrail’in Lübnan sınırına yakın noktada bulunan Avivim bölgesinde vurduğu İsrail’e ait askeri aracın vurulma anlarının görüntülerini yayınladı.

Dünya 03.09.2019, 10:08 03.09.2019, 10:13
Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı
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Hizbullah, İsrail’in Lübnan sınırına yakın noktada bulunan Avivim bölgesinde vurduğu İsrail’e ait askeri aracın vurulma anlarının görüntülerini yayınladı.

Hizbullah, Pazar günü Lübnan sınırı yakınlarında İsrail’in kuzeyinde bulunan Avivim bölgesinde İsrail ordusuna ait bir askeri aracı vurduğunu, saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğunu açıklamıştı. Hizbullah, Avivim bölgesinde vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, iki farklı noktadan seyir halindeki İsrail askeri aracına iki adet tanksavar füze fırlatıldığı görülüyor.

İsrail ile Lübnan arasındaki gerginlik 25 Ağustos tarihinde başlamıştı. İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneydeki Dahiya bölgesinde 2 insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti. İHA’lardan biri Hizbullah’a ait bir medya merkezine saldırırken diğeri ise düşmüştü. Olayın ardından açıklama yapan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail’i agresif eylemleri nedeniyle tehdit etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #askeri araç #israil #Hizbullah
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