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Hızlı tren ilk defa Hacıların hizmetine sunuluyor
Suudi Arabistan’ın Mekke ve Medine şehirleri arasına geçtiğimiz yıl inşa edilen hızlı tren, bu yıl ilk defa Hac döneminde kullanılacak.
Dünya 09.08.2019, 13:44 09.08.2019, 13:53
Suudi Arabistan’ın Mekke ve Medine şehirleri arasına geçtiğimiz yıl inşa edilen hızlı tren, bu yıl ilk defa Hac döneminde kullanılacak.
Suudi Arabistan’ın Ekim 2018’de kullanıma soktuğu “Harameyn Hızlı Tren Hattı” Mekke ve Medine arasını 10 saatten 2 saate indiriyor. Saatte 300 kilometre hız yapan tren, bu ilk defa Hac mevsiminde kullanılarak, hacıların hizmetine sunulacak. Geçtiğimiz yılki hacda Mekke ve Medine arasında 2,3 milyon Müslümanın yolculuk ettiği hesaba katıldığında, hac vazifesinin daha da kolaylaşması ve yaşanılan sıkıntıların azalması bekleniyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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