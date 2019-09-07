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’Hızlı ve Öfkeli 9’, 30’dan fazla aracı hurdaya çevirdi
Gürcistan’da ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri için 30’dan fazla araç hurda oldu.
Dünya 07.09.2019, 15:31
Gürcistan’da ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri için 30’dan fazla araç hurda oldu.
Gürcistan’da 19 gündür devam eden çekimlerden dolayı şehirlerin merkezi caddelerinin trafiğe kapatılması ve yüksek sesler nedeniyle bazı kent sakinleri durumdan şikayetçi olurken bazıları ise çekimleri Gürcistan’ın tanıtımına fayda sağladığı için desteklediklerini ifade etti.
Gürcistan’daki 10 dakikalık çekim için 11 milyon dolarlık bütçe ayrılan filmin buradaki çekimleri 20 Eylül’e kadar devam edecek. Hızlı ve Öfkeli 9 filminin başrollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren ve Charlize Theron paylaşıyor.(İlkin Hüseynov/İHA)
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