Son Dakika
Hollanda’da saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Hollanda’nın Dordrecht kentinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi de de ağır yaralandı. Yerel makamların verdiği ilk bilgiye göre, olayın terör bağlantısı yok.
Dünya 09.09.2019, 21:58
Hollanda’nın Dordrecht kentinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi de de ağır yaralandı. Yerel makamların verdiği ilk bilgiye göre, olayın terör bağlantısı yok.
Şüpheli hakkında veya saldırıyı gerçekleştirme nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yerel polise göre, olayda 3 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Yerel basına göre, silahlı saldırı bir evde gerçekleşti. Polis olayın terörle ilgisi olmadığını ancak bunun henüz doğrulanmadığını söyledi.
Belediye Başkanı Wouter Kolff, olay yerine hareket ettiğini belirten bir Tweet attı.
Dordrecht, Hollanda’nın batısında, Güney Hollanda eyaletinde yer almakta.(İHA)
21°
açık
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:16
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız