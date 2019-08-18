Son Dakika
İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor
Meteoroloji’den Ekrem İmamoğlu’na cevap
12 ile Teşvikli Organize Sanayi müjdesi - Ekonomi Haberleri
Günün özeti - 18 Ağustos 2019
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu - İstanbul Ankara Hava Durumu - 18 Ağustos 2019
Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi
Beşiktaş kötü başladı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu - 18 Ağustos İstanbul Hava Durumu Ne Olacak?
İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı

Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’daki bir futbol maçında çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü futbolcu en az 12 kişi yaralandı.

Dünya 18.08.2019, 21:31
Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı

Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’daki bir futbol maçında çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü futbolcu en az 12 kişi yaralandı.

Honduraslı iki ezeli rakip futbol kulübü Olimpia ve Motagua arasında oynanacak maç öncesinde olaylar çıktı. Olimpia taraftarları, Motagua takımı otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Taraftarların takım otobüsüne yaptığı saldırının ardından her iki takımın taraftarları da stadyumda çatışınca, çıkan olaylar neticesinde 3 kişi hayatını kaybederken en az 12 kişi yaralandı. Motagua’nın teknik direktörü Diego Vasquez, “Şişeler ve taşlarla bize saldırdılar. Oyuncularım otobüs içinde çığlıklar attı” derken, takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Motagua takımının üç oyuncusu; Emilio Izaguirre, Jonathan Rougier ve Roberto Moreira’nın cam kırıkları nedeniyle yaralandığı ve tıbbi yardım almak için özel bir hastaneye nakledildiği bildirildi.

Şehir Hastanesi Escuela Universitario’dan Doktor Laura Schoenherr yaptığı açıklamada, “Hastanemize 3 kişi ve 7 yaralı getirildi, bıçaklananlardan biri çocuk. Yaralı yetişkinlerden üçü kritik durumda” ifadelerini kullandı.

Polis, stadyum içindeki acil durum prosedürlerini uygulayarak taraftarları stattan çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Sıkılan gazdan 10 bin civarında taraftarın da etkilendiği bildirildi. Öte yandan Honduras Ulusal Futbol Ligi Birliği, maçı iptal etti.

(İHA)

18.08.2019 21:00:45 TSI
Yorumlar (0)
17°
açık
Namaz Vakti 18 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 12:58
İkindi 16:45
Akşam 19:50
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 1 3
2. Denizlispor 1 3
3. Alanyaspor 1 3
4. Çaykur Rizespor 1 3
5. Ankaragücü 0 0
6. Antalyaspor 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Göztepe 0 0
10. Başakşehir 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Konyaspor 0 0
13. Trabzonspor 0 0
14. Malatyaspor 0 0
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Galatasaray 1 0
18. Beşiktaş 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Adana Demirspor 1 3
3. Menemen Belediyespor 1 3
4. Osmanlıspor 1 3
5. Adanaspor 0 0
6. Akhisar Bld.Spor 0 0
7. Altay 0 0
8. Altınordu 0 0
9. Erzurum BB 0 0
10. Hatayspor 0 0
11. Keçiörengücü 0 0
12. Ümraniye 0 0
13. İstanbulspor 0 0
14. Boluspor 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 0 -6
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. Brighton 2 4
5. Tottenham 2 4
6. Bournemouth 2 4
7. Everton 2 4
8. M. United 1 3
9. Burnley 2 3
10. Norwich City 2 3
11. Sheffield United 1 1
12. Crystal Palace 1 1
13. Leicester City 1 1
14. Wolverhampton 1 1
15. West Ham 2 1
16. Aston Villa 2 0
17. Newcastle 2 0
18. Southampton 2 0
19. Chelsea 1 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Mallorca 1 3
3. Athletic Bilbao 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Granada 1 1
6. Villarreal 1 1
7. Real Sociedad 1 1
8. Valencia 1 1
9. Atlético Madrid 0 0
10. Deportivo Alaves 0 0
11. Espanyol 0 0
12. Getafe 0 0
13. Levante 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Valladolid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Eibar 1 0
18. Barcelona 1 0
19. Leganés 1 0
20. Celta de Vigo 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@