Honduras’ta futbol maçında kan aktı: 3 ölü, 12 yaralı
Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’daki bir futbol maçında çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü futbolcu en az 12 kişi yaralandı.
Honduras’ın başkenti Tegucigalpa’daki bir futbol maçında çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü futbolcu en az 12 kişi yaralandı.
Honduraslı iki ezeli rakip futbol kulübü Olimpia ve Motagua arasında oynanacak maç öncesinde olaylar çıktı. Olimpia taraftarları, Motagua takımı otobüsüne taş ve sopalarla saldırdı. Taraftarların takım otobüsüne yaptığı saldırının ardından her iki takımın taraftarları da stadyumda çatışınca, çıkan olaylar neticesinde 3 kişi hayatını kaybederken en az 12 kişi yaralandı. Motagua’nın teknik direktörü Diego Vasquez, “Şişeler ve taşlarla bize saldırdılar. Oyuncularım otobüs içinde çığlıklar attı” derken, takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, Motagua takımının üç oyuncusu; Emilio Izaguirre, Jonathan Rougier ve Roberto Moreira’nın cam kırıkları nedeniyle yaralandığı ve tıbbi yardım almak için özel bir hastaneye nakledildiği bildirildi.
Polis, stadyum içindeki acil durum prosedürlerini uygulayarak taraftarları stattan çıkarmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Sıkılan gazdan 10 bin civarında taraftarın da etkilendiği bildirildi. Öte yandan Honduras Ulusal Futbol Ligi Birliği, maçı iptal etti.
(İHA)18.08.2019 21:00:45 TSI
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