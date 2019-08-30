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Hong Kong eylemcilerinin lideri gözaltında
Honk Kong’da demokrasi yanlısı eylemci Joshua Wong gözaltına alındı.
Dünya 30.08.2019, 10:22
Honk Kong’da demokrasi yanlısı eylemci Joshua Wong gözaltına alındı.
Bir diğer önemli aktivist olan Agnes Chow da bu sabah tutuklandı. Hong Kong polisi, her iki aktivistin de başkalarını yetkisiz bir meclise katılmaya teşvik etme ve bilerek yetkisiz bir mecliste yer alma şüphesiyle gözaltına alındığını söyledi. Wong yetkisiz olarak bir meclis kurmakla da suçlanıyor.(İHA)
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